Уже совсем скоро Atlas Festival соберет в Киеве тысячи любителей музыки. В этом году фестиваль, как и в предыдущие годы, объединит концерты известных исполнителей с масштабной благотворительной инициативой.

Когда состоится Atlas Festival 2026, дата события, кто вошел в лайнап и сколько стоят билеты, читайте в материале на Фактах ICTV.

Atlas Festival 2026: когда состоится фестиваль

В этом году фестиваль продлится 17, 18 и 19 июля в Киеве.

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Организаторы совмещают музыкальную программу с благотворительностью. Вместе с фондом Повернись живим и ПриватБанком они запустили сбор 150 млн грн в поддержку проекта Дронопад. Собранные средства будут направлены на усиление защиты украинского неба.

По словам организаторов, кампания получила название Сбор 150%, ведь символизирует готовность украинцев делать даже больше, чем кажется возможным.

Atlas Festival 2026, также известный как Atlas Weekend, станет одним из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Гостей будут ждать выступления артистов на нескольких сценах, фудкорты, бары, партнерские локации, благотворительные инициативы и специально обустроенные зоны для отдыха.

В этом году организаторы анонсировали шесть сцен, около 100 артистов, более 50 фудкортов, более 10 баров и 50+ интерактивных пространств.

На главной сцене фестиваля будет доступен перевод на жестовой язык. Кроме того, для посетителей подготовили инклюзивную обзорную платформу и навигационные мнемосхемы со шрифтом Брайля.

Atlas Festival 2026: где будет проходить

В этом году Atlas Festival будет принимать ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, который находится на проспекте Степана Бандеры, 36. Локация расположена в нескольких минутах ходьбы от станции метро Почайна.

Одной из особенностей ТРЦ является наличие наибольшего сертифицированного укрытия ГСЧС, благодаря чему организаторы смогут соблюдать необходимые меры безопасности даже в случае объявления воздушной тревоги.

Посетителей начнут пропускать на территорию ежедневно с 14.30, а завершиться программа в 21.30.

После проверки билета гостям будут выдавать специальный браслет. Именно он подтверждает право находиться на территории фестиваля, поэтому его нужно сохранять до конца посещения. Передавать браслет другим людям или повреждать его нельзя.

Atlas Festival 2026: артисты

Нынешний лайнап объединил десятки украинских исполнителей разных жанров, от попмузыки и рока до альтернативы, рэпа, инди и электронной музыки.

17 июля на сцене выступят:

MONATIK;

Жадан та Собаки;

NIKOW и другие.

18 июля запланированы выступления:

Артем Пивоваров;

KOLA;

Один в каное;

SadSvit и другие.

19 июля фестиваль завершат:

Бумбокс;

Без обмежень;

Другв Ріка;

KURGAN & AGREGAT;

breathe и другие.

Также посетители увидят выступления Хейтспич, The Unsleeping, SKYLERR, Фактично Самі, Shmiska, МУР, LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, KLER, Ницо Потворно, Теорія Розбитих Вікон, DREVO, KHAYAT.

Организаторы уже представили первого зарубежного исполнителя. Им стал австралийский электронный дуэт breathe из Сиднея.

В состав группы входят Эндрю Грант и Шон Уокер. Музыканты работают в жанре электронной музыки, объединяя атмосферное звучание, мягкий вокал, глубокие басы и кинематографическую подачу.

Перед приездом в Украину артисты обратились к своим украинским поклонникам, отметив, что хотят встретиться с ними лично и разделить этот особый момент вместе.

Atlas Festival 2026: билеты

Купить билеты на Atlas Festival 2026 можно на официальном сайте фестиваля. Для этого достаточно нажать кнопку Приобрести билет в правом верхнем углу страницы.

В настоящее время доступны два варианта. Первый вариант позволяет купить абонемент на все три дня фестиваля. Он стоит 5 500 грн.

Также можно купить билет на отдельный день. Стоимость посещения 17, 18 или 19 июля одинакова и составляет 2 450 грн.

Покупатели, оплачивающие билеты картами MasterCard от ПриватБанка, могут воспользоваться 10% скидкой.

Atlas Festival уже давно не является лишь музыкальным событием. Ежегодно он объединяет тысячи людей не только вокруг любимой музыки, но и для поддержки Украины и благотворительных инициатив.

Фото: Atlas Festival

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