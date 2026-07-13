Украинская оборонная компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, которые разрабатываются для перспективной системы противовоздушной обороны Freyja.

О презентации сообщила технический директор Fire Point Ирина Терех.

Какие ракеты представила Fire Point для системы Freyja

Во время презентации компания показала антибаллистические ракеты FP-7.x, которые разрабатываются для перспективной системы противовоздушной обороны Freyja.

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Вместе с новыми ракетами Fire Point представила и концепцию самой системы.

В компании отмечают, что Freyja задумана как общеевропейский противобаллистический щит, который должен находиться в совместной собственности стран-партнеров.

— FREYJA — общеевропейский противобаллистический щит, находящийся в совместной собственности, — говорится в презентации.

Одним из ключевых элементов этой системы должны стать именно противоракеты FP-7.x, которые компания представила вместе с проектом.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где одним из главных приоритетов визита назвал развитие украинской противоракетной программы.

По словам главы государства, украинская сторона впервые представит партнерам антибаллистическую программу и проведет встречу с участием лидеров государств, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонной промышленности стран, которые могут присоединиться к созданию новой антибаллистической системы.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над собственной противоракетной системой FREYA, которая должна стать европейским аналогом Patriot для перехвата баллистических ракет.

По его словам, новый комплекс должен быть дешевле, производиться в больших количествах и создаваться при поддержке европейских партнеров.

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