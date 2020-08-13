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Факты / Мир

Израиль и ОАЭ договорились о заключении мирного договора

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о заключении мирного договора.

Об этом заявили премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, шейх ОАЭ Мохаммада ибн Заида и президент США Дональд Трамп.

Сейчас ОАЭ является третьей арабской страной, которая урегулировала дипломатические отношения с Израилем. Первой страной был Египет, а второй — Иордания.

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В обмен на заключение мирного соглашения с ОАЭ Израиль согласился отказаться от планов аннексии части Западного Берега реки Иордан.

Ранее об аннексии заявил Нетаньяху, когда планировал начать это 1 июля. Однако в силу определенных обстоятельств он отложил это.

В мае 2020 года появилась информация о том, что в Израиле премьер-министра Биньямина Нетаньяху будут судить по трем делам, по которым ему предъявлено обвинение.

Политику инкриминировали мошенничество, взяточничество и злоупотребление доверием. Биньямина Нетаньяху обвинения отрицал и отказывался подавать в отставку.

Источник: Громадське

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