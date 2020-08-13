Ізраїль і ОАЕ домовилися про укладення мирного договору

Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про укладання мирного договору.

Про це заявили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, шейх ОАЕ Мохамада ібн Заїда та президент США Дональд Трамп.

Наразі ОАЕ є третьою арабської країною, яка врегулювала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Першою країною був Єгипет, а другою – Йорданія.

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В обмін на укладання мирної угоди з ОАЕ Ізраїль погодився відмовитися від планів анексії частини Західного Берега річки Йордан.

Раніше про анексію заявив Нетаньягу, коли планував розпочати це 1 липня. Однак через певні обставини він відклав це.

У травні 2020 року з’явилася інформація про те, що в Ізраїлі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху судитимуть за трьома справами, за якими йому пред’явлено звинувачення.

Політику інкримінували шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Біньяміна Нетаньяху звинувачення заперечував і відмовлявся подавати у відставку.