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Факты / Мир

Мы с тобой, Беларусь! Джаред Лето поддержал протестующих

Актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал людей, которые выходят на протесты в Беларуси.

В своем Instagram в сторис он опубликовал серию фото с протестующими. Подписал ее он очень лаконично:

— Мы с тобой, Беларусь!

  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
  • Протесты в Беларуси: Джаред Лето поддержал протестующих
Мы с тобой, Беларусь! Джаред Лето поддержал протестующих / 5 фотографий

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Протесты в Беларуси продолжаются уже четвертый день. Началось все вечером 9 августа. Сотни людей вышли на улицы городов после того, как, согласно результатам ЦИК, на выборах в Беларуси 2020 действующий президент Александрович Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%.

За это время силовики неоднократно разгоняли протестующих, применяли светошумовые гранаты, водометы и даже резиновые пули.

Факты ICTV следят за протестами в Беларуси онлайн. Поэтому в нашей текстовой трансляции вы можете прочитать все последние новости о ситуации в Беларуси.

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