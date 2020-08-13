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Факти / Світ

Ми з тобою, Білорусь! Джеред Лето підтримав протестувальників

Актор і соліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето підтримав людей, які виходять на протести у Білорусі.

У своєму Instagram у сторіс він опублікував серію фото з протестувальниками. Підписав її він дуже лаконічно:

– Ми з тобою, Білорусь!

  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
  • Протести в Білорусі: Джаред Лето підтримав протестувальників
Ми з тобою, Білорусь! Джеред Лето підтримав протестувальників / 5 фотографий

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Протести в Білорусі тривають вже четвертий день. Почалося все ввечері 9 серпня. Сотні людей вийшли на вулиці міст після того, як, згідно з результатами ЦВК, на виборах у Білорусі 2020 чинний президент Олександ Лукашенко набрав 80,08% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,09%.

За цей час силовики неодноразово розганяли учасників протестів, застосовували світлошумові гранати, водомети і навіть гумові кулі.

Факти ICTV стежать за протестами в Білорусі онлайн. Тому у нашій текстовій трансляції ви можете прочитати всі останні новини про ситуацію в Білорусі.

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