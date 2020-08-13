Российская Федерация и Беларусь решат все вопросы в ситуации в отношении задержанных вагнеровцов возле Минска.

Взаимодействие следственных органов и прокуратуры поможет разобраться в ситуации.

Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

— Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами разрешит глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации, — отметил он.

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По словам посла, результаты совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее по приезду граждан на территорию республики.

Задержание вагнеровцов

29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК Вагнера, которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне противника. 31 июля МИД Беларуси передал Киеву список задержанных.