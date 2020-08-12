Украина направила в Беларусь запрос о выдаче боевиков ЧВК Вагнера

Офис генпрокурора обратился в Генпрокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 участников войны на Донбассе, которые были задержаны 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси.

Заключенным лицам, среди которых девять украинцев, было сообщено о подозрении по ст. 258-3 (Создание террористической группы) УК Украины. Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Следователи установили, что 28 человек принимали активное участие в боевых действиях, которые происходят на востоке Украины, в составе группировок боевиков из “ЛНР” и “ДНР”.

31 июля 2020 года Офис генпрокурора на основании ходатайства СБУ обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь об экстрадиции задержанных лиц и взятия их под стражу согласно ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

6 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила запрос выдачи 28 задержанных в телефонном разговоре с генпрокурором Беларуси Александром Конюк.

Сейчас этот вопрос решается органами Республики Беларусь.

Экстрадиция задержанных

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК Вагнера. Украинскими следователями было собрано достаточно доказательств относительно задержанных россиян.

29 июля в Беларуси задержали около 30 наемников, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов. Руководство страны открыло уголовное дело против них по подозрению подготовки теракта.