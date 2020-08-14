В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов в стране, результатам которых победу на них одержал Александр Лукашенко.

Протестующие считают, что голосование сфальсифицировали.

На забастовки также начали выходить рабочие предприятий, в частности работники завода БелАЗ устроили масштабную акцию протеста.

12 августа люди устроили на улицах живые цепи единства в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков к митингующим.

В ночь на 13 августа белорусы хотели перекрыть движение машин на дорогах, призывы опубликовали в различных Telegram-каналах.

Однако блокирование дорог так не произошло, но пробки образовались, ведь из-за протестов движение транспорта замедлилось.

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13 августа цепи возобновились — в Минске женщины вышли на улицы с белыми цветами в руках.

Также в этот с заявления о протестах выступил глава МВД Беларуси Юрий Караев. В частности он заявил, что берет на себя ответственность за избиение силовиками случайных людей, которые “попали под раздачу”. Также он отметил, что журналистов трогать нельзя, но это если они не стоят между демонстрантами и силовиками.

По данным МИД Украины, во время протестов в Беларуси задержали девять наших граждан, также в результате столкновений пострадал украинский журналист.

14 августа из СИЗО выпустили украинских волонтеров Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол, а затем и Центральная избирательная комиссия.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Фото: Sputnik Беларусь