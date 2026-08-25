Футболист сборной Украины Виктор Цыганков во время летнего трансферного окна все же сменит клуб. Украинец перейдет из испанской Жироны, вылетевшей в Сегунду, в нидерландский Аякс.

Об этом сообщает журналист Нил Сола.

Цыганков станет игроком Аякса

По информации источника, каталонский клуб согласился продать 28-летнего украинца в нидерландский клуб, который возглавляет бывший тренер Жироны Мичел Санчес.

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Сообщается, что трансфер обойдется Аяксу примерно в €5 млн, из которых €4 млн – это гарантированная сумма, а еще €1 млн – возможные бонусы.

Ряд СМИ сообщали, что Цыганков вылетел в Нидерланды для переговоров.

Ожидается, что сделка по Цыганкову будет заключена в ближайшие дни, а с самим футболистом Аякс подпишет контракт сроком до 2030 года.

Прошлый сезон Аякс завершил на пятом месте в Эредивизи. За свою историю клуб четыре раза завоевывал главный еврокубковый трофей: трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов и один раз в Лиге чемпионов УЕФА.

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