Цыганков перейдет из Жироны в Аякс: СМИ раскрыли детали
- Жирона согласилась продать Виктора Цыганкова нидерландскому Аяксу, возглавляемому Мичелом Санчесом.
- За трансфер украинца Аякс заплатит около €5 млн: €4 млн гарантировано и еще €1 млн. бонусами.
Футболист сборной Украины Виктор Цыганков во время летнего трансферного окна все же сменит клуб. Украинец перейдет из испанской Жироны, вылетевшей в Сегунду, в нидерландский Аякс.
Об этом сообщает журналист Нил Сола.
Цыганков станет игроком Аякса
По информации источника, каталонский клуб согласился продать 28-летнего украинца в нидерландский клуб, который возглавляет бывший тренер Жироны Мичел Санчес.
Сообщается, что трансфер обойдется Аяксу примерно в €5 млн, из которых €4 млн – это гарантированная сумма, а еще €1 млн – возможные бонусы.
Ряд СМИ сообщали, что Цыганков вылетел в Нидерланды для переговоров.
Ожидается, что сделка по Цыганкову будет заключена в ближайшие дни, а с самим футболистом Аякс подпишет контракт сроком до 2030 года.
Прошлый сезон Аякс завершил на пятом месте в Эредивизи. За свою историю клуб четыре раза завоевывал главный еврокубковый трофей: трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов и один раз в Лиге чемпионов УЕФА.