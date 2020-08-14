У Білорусі тривають протести після президентських виборів у країні, результатами яких перемогу здобув Олександр Лукашенко.
Протестувальники вважають, що голосування сфальсифікували.
На страйки почали виходити робітники підприємств, зокрема працівники заводу БелАЗ влаштували масштабну акцію протесту.
12 серпня люди влаштували на вулицях живі ланцюги єдності у знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків до мітингувальників.
У ніч на 13 серпня білоруси хотіли перекрити рух машин на дорогах, заклики опублікували в різних Telegram-каналах.
Однак блокування доріг так не відбулося, але затори утворилися, адже через протести рух транспорту сповільнився.
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13 серпня ланцюги поновилися – у Мінську жінки вийшли на вулиці з білими квітами в руках.
Також у цей із заявою про протести виступив глава МВС Білорусі Юрій Караєв. Зокрема він заявив, що бере на себе відповідальність за побиття силовиками випадкових людей, які “потрапили під роздачу”. Також він зазначив, що журналістів чіпати не можна, але це якщо вони не стоять між демонстрантами і силовиками.
За даними МЗС України, під час протестів у Білорусі затримали дев’ять наших громадян, також в результаті зіткнень постраждав український журналіст.
14 серпня із СІЗО випустили українських волонтерів Схід SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва.
Протести у Білорусі
На протести у Білорусі вийшли люди, які не погоджуються з перемогою на президентських виборах Олександра Лукашенка. Про його перемогу оголосив державний екзит-пол, а згодом і Центральна виборча комісія.
Прихильники опозиції вийшли на мітинг 9 серпня.
Фото: Sputnik Беларусь