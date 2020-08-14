У Білорусі тривають протести після президентських виборів у країні, результатами яких перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Протестувальники вважають, що голосування сфальсифікували.

На страйки почали виходити робітники підприємств, зокрема працівники заводу БелАЗ влаштували масштабну акцію протесту.

12 серпня люди влаштували на вулицях живі ланцюги єдності у знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків до мітингувальників.

У ніч на 13 серпня білоруси хотіли перекрити рух машин на дорогах, заклики опублікували в різних Telegram-каналах.

Однак блокування доріг так не відбулося, але затори утворилися, адже через протести рух транспорту сповільнився.

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