ЕС введет санкции против Беларуси, составляются списки – журналист

Министры иностранных дел ЕС выступают за введение санкций против лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против протестующих против результатов волеизъявления.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Главы МИД ЕС согласились дать “зеленый свет” санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки, — написал он в Twitter.

EU foreign agree to give green lights for sanctions against #Belarus. working groups will draw up lists — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

В ЕС на данном этапе могут ввести только точечные санкции против Беларуси, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Польши Яцека Чапутовича.

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Что предшествовало

Министры иностранных дел ЕС обсуждали в пятницу протесты в Беларуси после того, как президент Александр Лукашенко пытался разогнать людей.

Перед видеоконференцией глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала ввести санкции против Беларуси, где силовики несколько дней подряд совершали насилие на протестах оппозиции.

— Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или злоупотреблял правами человека в Беларуси, — написала Ляен.

ЕС может ввести персональные санкции в конце августа, заявили источники в ЕС.