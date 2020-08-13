США пока окончательно не определились, какой будет реакция на протесты в Беларуси, но будут сотрудничать с европейскими партнерами в этой ситуации.

Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

— Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными. Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться.

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Комментируя возможность введения санкций со стороны США из-за протестов в Беларуси, в частности прекращение поставок нефти, Майк Помпео заверил, что будут рассматривать разные варианты.

— Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам — это еще только предстоит определить.

Протесты в Беларуси 2020 продолжаются четвертый день. Начались они вечером 9 августа после того, как ЦИК объявила первые результаты выборов в Беларуси 2020, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Тогда недовольны таким результатом белорусы начали выходить на улицы на мирные акции протеста.