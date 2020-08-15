Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы совместно призвали Беларусь провести новые президентские выборы в стране.

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Латвии Кришьянис Кариньш и Литвы Саулюс Сквернялис обеспокоены насильственными методами подавления протестов в Беларуси и политическими репрессиями. Они считают, что выборы президента не были свободными и честными.

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Руководители правительств призвали действующую власть в Беларуси прекратить насилие со стороны правоохранительных органов относительно митингующих, освободить всех политических заключенных и провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Кроме того, они хотят, чтобы ЕС ввел санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за насильственные действия против населения.

Протесты в Беларуси

9 августа после президентских выборов начались протесты в Беларуси из-за шестой победы Александра Лукашенко.

Сейчас уже почти неделю протестующие выступают против действующей власти и требуют проведения новых выборов президента в Республике Беларусь.

Вместе с тем Александр Лукашенко считает, что под мирными протестами в стране скрывается внешнее вмешательство в ситуацию в стране. По его мнению, это грозит и Российской Федерации.

15 августа состоялся разговор президентов Беларуси и России, во время которого они обсудили протесты и выразили уверенность, что все проблемы скоро будут решены.

Источник: ERR