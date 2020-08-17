Путин перекинул Росгвардию к границе Беларуси, грузовики заметили на трассах – CIT

Очевидцы сняли переброску Россией бойцов Росгвардии к границам Беларуси 16 августа.
Речь идет о нескольких десятках грузовиков Урал и КамАЗ, которые без номеров и опознавательных знаков двигались по трассам Е95 и M1, пишет группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team.
На трассе между Петербургом и Псковом были замечены около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников с личным составом.
В этих машинах могло находиться “не менее 600 бойцов”, отметили расследователи CIT.
Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx
— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020
Автомобили Росгвардии также видели в 83 км от границы с Беларусью на трассе Москва — Минск.
Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9
— vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020
Кроме того, в сеть попали видеоролики, в которых военная техника движется в Москве и на трассе М-1.
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Лукашенко просит Кремль о помощи
Кремль рассматривает возможность использования договора о совместной обороне с Беларусью, чтобы вмешаться и подавить протесты в соседней стране.
Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко дважды звонил президенту России Владимиру Путину, высказывая опасения, что его могут свергнуть.
Россия готова помочь и “решить проблемы”, якобы возникшие из-за “внешнего вмешательства”.
Такие комментарии Кремля показывают, что Путин поддерживает Лукашенко и его заявления о том, что протесты в Беларуси являются частью западного заговора с целью его свержения.
Источник: Фонтанка, Медиазона, Conflict Intelligence Team
Фото: Медуза