Путин перекинул Росгвардию к границе Беларуси, грузовики заметили на трассах – CIT

Очевидцы сняли переброску Россией бойцов Росгвардии к границам Беларуси 16 августа.

Речь идет о нескольких десятках грузовиков Урал и КамАЗ, которые без номеров и опознавательных знаков двигались по трассам Е95 и M1, пишет группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team.

На трассе между Петербургом и Псковом были замечены около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников с личным составом.

В этих машинах могло находиться “не менее 600 бойцов”, отметили расследователи CIT.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Автомобили Росгвардии также видели в 83 км от границы с Беларусью на трассе Москва — Минск.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Кроме того, в сеть попали видеоролики, в которых военная техника движется в Москве и на трассе М-1.

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Лукашенко просит Кремль о помощи

Кремль рассматривает возможность использования договора о совместной обороне с Беларусью, чтобы вмешаться и подавить протесты в соседней стране.

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко дважды звонил президенту России Владимиру Путину, высказывая опасения, что его могут свергнуть.

Россия готова помочь и “решить проблемы”, якобы возникшие из-за “внешнего вмешательства”.

Такие комментарии Кремля показывают, что Путин поддерживает Лукашенко и его заявления о том, что протесты в Беларуси являются частью западного заговора с целью его свержения.

Источник: Фонтанка, Медиазона, Conflict Intelligence Team

Фото: Медуза