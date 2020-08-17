PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Путин перекинул Росгвардию к границе Беларуси, грузовики заметили на трассах – CIT

Очевидцы сняли переброску Россией бойцов Росгвардии к границам Беларуси 16 августа.

Речь идет о нескольких десятках грузовиков Урал и КамАЗ, которые без номеров и опознавательных знаков двигались по трассам Е95 и M1, пишет группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team.

На трассе между Петербургом и Псковом были замечены около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников с личным составом.

В этих машинах могло находиться “не менее 600 бойцов”, отметили расследователи CIT.

Автомобили Росгвардии также видели в 83 км от границы с Беларусью на трассе Москва — Минск.

Кроме того, в сеть попали видеоролики, в которых военная техника движется в Москве и на трассе М-1.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Лукашенко просит Кремль о помощи

Кремль рассматривает возможность использования договора о совместной обороне с Беларусью, чтобы вмешаться и подавить протесты в соседней стране.

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко дважды звонил президенту России Владимиру Путину, высказывая опасения, что его могут свергнуть.

Россия готова помочь и “решить проблемы”, якобы возникшие из-за “внешнего вмешательства”.

Такие комментарии Кремля показывают, что Путин поддерживает Лукашенко и его заявления о том, что протесты в Беларуси являются частью западного заговора с целью его свержения.

Источник: Фонтанка, Медиазона, Conflict Intelligence Team

Фото: Медуза

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка