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Факти / Світ

Путін перекинув Росгвардію до кордону Білорусі, вантажівки помітили на трасах – CIT

Очевидці зняли перекидання Росією бійців Росгвардії до кордонів Білорусі 16 серпня.

Мова йде про декілька десятків вантажівок Урал і КамАЗ, які без номерів і розпізнавальних знаків рухалися на трасах Е95 і M1, пише група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team.

На трасі між Петербургом і Псковом були помічені близько 30-40 вантажівок і декілька військових позашляховиків з особовим складом.

У цих машинах могли перебувати “не менше 600 бійців”, зазначили розслідувачі CIT.

Автомобілі Росгвардії також бачили за 83 км від кордону з Білоруссю на трасі Москва – Мінськ.

Крім того, в мережу потрапили відеоролики, в яких військова техніка рухається Москвою і на трасі М-1.

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Лукашенко просить Кремль про допомогу

Кремль розглядає можливість використання договору про спільну оборону з Білоруссю, щоб втрутитися і придушити протести у сусідній країні.

Нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, висловлюючи побоювання, що його можуть скинути.

Росія готова допомогти і “вирішити проблеми, які виникли”, нібито через “зовнішнє втручання”.

Такі коментарі Кремля демонструють, що Путін підтримує Лукашенка і його заяви про те, що протести в Білорусі є частиною західної змови з метою його повалення.

Джерело: Фонтанка, Медиазона, Conflict Intelligence Team

Фото: Медуза

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