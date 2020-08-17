Путін перекинув Росгвардію до кордону Білорусі, вантажівки помітили на трасах – CIT

Очевидці зняли перекидання Росією бійців Росгвардії до кордонів Білорусі 16 серпня.

Мова йде про декілька десятків вантажівок Урал і КамАЗ, які без номерів і розпізнавальних знаків рухалися на трасах Е95 і M1, пише група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team.

На трасі між Петербургом і Псковом були помічені близько 30-40 вантажівок і декілька військових позашляховиків з особовим складом.

У цих машинах могли перебувати “не менше 600 бійців”, зазначили розслідувачі CIT.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Автомобілі Росгвардії також бачили за 83 км від кордону з Білоруссю на трасі Москва – Мінськ.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Крім того, в мережу потрапили відеоролики, в яких військова техніка рухається Москвою і на трасі М-1.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Лукашенко просить Кремль про допомогу

Кремль розглядає можливість використання договору про спільну оборону з Білоруссю, щоб втрутитися і придушити протести у сусідній країні.

Нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, висловлюючи побоювання, що його можуть скинути.

Росія готова допомогти і “вирішити проблеми, які виникли”, нібито через “зовнішнє втручання”.

Такі коментарі Кремля демонструють, що Путін підтримує Лукашенка і його заяви про те, що протести в Білорусі є частиною західної змови з метою його повалення.

Джерело: Фонтанка, Медиазона, Conflict Intelligence Team

Фото: Медуза