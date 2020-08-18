Литва и соседние страны введут санкции против Беларуси, если этого не сделает ЕС

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что если не удастся договориться о санкциях для представителей властей Беларуси в масштабе всего Евросоюза, то придется договариваться о санкциях с соседними странами.

— Я считаю, что сейчас нужно собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц — от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска. Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно собирать союзников ближайших, наши соседние государства, — сказал Сквернялис.

По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции.

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Он подчеркнул, что сейчас главное — обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

Результаты выборов

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси.

В стране призвали провести новые, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Канада призывает к проведению расследования Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министр пообщался по телефону с оппозиционной кандидатом Светланой Тихановской. Также не признала белорусские выборы Ирландия. В МИД страны заявили, что голосование было не демократической, а разгон митингующих шокировал.