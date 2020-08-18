Канада и Ирландия не признали результаты выборов президента Беларуси

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси.

В стране призвали провести новые, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Канада призывает к проведению расследования Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министр пообщался по телефону с оппозиционной кандидатом Светланой Тихановской.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus. Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE. My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT — François-Philippe Champagne (FPC) ???????? (@FP_Champagne) August 17, 2020

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Также не признала белорусские выборы Ирландия. В МИД страны заявили, что голосование было не демократической, а разгон митингующих шокировал.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси не утихают с 9 августа. Оппозиционные силы требуют перевыборов президента страны.

Акции протеста каждый раз разгоняли силовики задержали 6,8 тыс. человек, 280 человек в больницах.

По официальной информации, погибли два человека. Волонтеры сообщают о пяти погибших.

Источник: François-Philippe Champagne, МИД Ірландии