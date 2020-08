Канада и Ирландия не признали результаты выборов президента Беларуси

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси.

В стране призвали провести новые, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Канада призывает к проведению расследования Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министр пообщался по телефону с оппозиционной кандидатом Светланой Тихановской.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.

Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.

— François-Philippe Champagne (FPC) ???????? (@FP_Champagne) August 17, 2020