Литва та сусідні країни введуть санкції проти Білорусі, якщо цього не зробить ЄС

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що якщо не вдасться домовитися про санкції для представників влади Білорусі в масштабі всього Євросоюзу, то доведеться домовлятися про санкції з сусідніми країнами.

– Я вважаю, що зараз потрібно зібрати союзників, щоб ці санкції стали санкціями ЄС, призначеними для всіх осіб, які фальсифікували результати виборів та давали накази застосовувати насильство і проливати кров на вулицях Мінська. Якщо не вдасться домовитися глобально, тоді, думаю, що потрібно збирати союзників найближчих, наші сусідні держави, – сказав Скверняліс.

За словами прем’єра, країни, зокрема Польща, могли б ухвалити узгоджений список посадових осіб, щодо яких застосовувати санкції.

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Він підкреслив, що зараз головне – забезпечити, щоб припинилося насильство проти мирних учасників протестів і були проведені нові, законні вибори.

Результати виборів

Канада не визнає офіційні результати президентських виборів в Білорусі.

У країні закликали провести нові, заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Канада закликає до проведення розслідування Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

Міністр поспілкувався телефоном із опозиційною кандидаткою Світланою Тихановською. Також не визнала білоруські вибори Ірландія. У МЗС країни заявили, що голосування було не демократичне, а розгін мітингувальників шокував.