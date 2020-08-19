PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Госпереворот в Мали: арестованы президент и премьер, несколько человек погибли

В Мали произошла попытка государственного переворота. В результате чего были арестованы президент страны Ибрагим Бубакара Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

Все началось из бунта военнослужащих на крупной военной базе возле столицы Мали Бамако.

Мятежники требовали, чтобы президент покинул страну.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Государственный переворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара и другие военные.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера Сиссе. Во вторник также демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов. Во время столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

Кризис в Мали

Страна Мали когда-то была французской колонией, которая в 1960 году провозгласила независимость. За последние 60 лет в стране уже было три государственные переворота — в 1968, 1991 и 2012 годах.

В июне 2020 в стране начались антиправительственные протесты, на которых активисты выступали с критикой в сторону президента из-за коррупции и экономического кризиса.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка