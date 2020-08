Госпереворот в Мали: арестованы президент и премьер, несколько человек погибли

В Мали произошла попытка государственного переворота. В результате чего были арестованы президент страны Ибрагим Бубакара Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

Все началось из бунта военнослужащих на крупной военной базе возле столицы Мали Бамако.

Мятежники требовали, чтобы президент покинул страну.

Государственный переворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара и другие военные.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера Сиссе. Во вторник также демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов. Во время столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020