Держпереворот у Малі: арештовані президент і прем’єр, кілька людей загинули

У Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті чого були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакара Кейті і прем’єр-міністр Бубу Сіссе.

Все почалося з бунту військовослужбовців на крупній військовій базі біля столиці Малі Бамако.

Бунтівники вимагали, щоб президент залишив країну.

Державний переворот очолив полковник Національної гвардії Саді Камара та інші військові.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейті і його прем’єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів. Під час зіткнень заколотників та їх супротивників загинули не менше п’яти осіб.

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base.

