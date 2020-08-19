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Факти / Світ

Держпереворот у Малі: арештовані президент і прем’єр, кілька людей загинули

У Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті чого були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакара Кейті і прем’єр-міністр Бубу Сіссе.

Все почалося з бунту військовослужбовців на крупній військовій базі біля столиці Малі Бамако.

Бунтівники вимагали, щоб президент залишив країну.

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Державний переворот очолив полковник Національної гвардії Саді Камара та інші військові.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейті і його прем’єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів. Під час зіткнень заколотників та їх супротивників загинули не менше п’яти осіб.

Криза у Малі

Країна Малі колись була французькою  колонією, яка у 1960 році проголосила незалежність. За останні 60 років у країні вже були три державні перевороти – у 1968, 1991 й 2012 роках.

У червні 2020 року у країні почалися антиурядові протести, на яких активісти виступали з критикою у бік президента через корупцію та економічну кризу.

Фото: Dreamstime

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