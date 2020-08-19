Лукашенко утвердил новое правительство Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства.

Правительство остался на своих местах в полном составе, сообщило государственное агентство БелТА.

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Премьер-министром остался Роман Головченко. Также остались на своих должностях — министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр здравоохранения Владимир Караник.

Назначение нового состава правительства после выборов определено Конституцией Беларуси. Старое правительство сложило свои полномочия 17 августа.

Виборы президента Белоруси

По данным ЦИК, Александр Лукашенко остается президентом Беларуси. На выборах 9 августа за него проголосовало более 80% избирателей. Его оппонент от оппозиции Светлана Тихановская получила более 10%.

Выборы спровоцировали массовые протесты в Беларуси. На улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Местная милиция и ОМОН жестоко разогнала митинги.

ЕС не признал выборы в Беларуси. Украина призвала к мирному урегулированию ситуации.

Источник: БелТА