Лукашенко затвердив новий уряд Білорусі

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив новий склад уряду.

Уряд залишився на своїх місцях у повному складі, повідомила державна агенція БелТА.

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Прем’єр-міністром залишився Роман Головченко. Також залишилися на своїх посадах – міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, міністр охорони здоров’я Володимир Караник.

Призначення нового складу уряду після виборів визначено конституцією Білорусі. Старий уряд склав свої повноваження 17 серпня.

Вибори президента Білорусі

Олександр Лукашенко залишається президентом Білорусі, згідно з даними ЦВК. На виборах 9 серпня за нього проголосувало понад 80% виборців. Його опонентка від опозиції Світлана Тихановська отримала понад 10%.

Вибори спровокували масові протести у Білорусі. На вулиці вийшло кілька десятків тисяч людей. Місцева міліція та ОМОН жорстоко розігнала мітинги.

ЄС не визнала вибори у Білорусі. Україна закликала до мирного врегулювання ситуації.

Джерело: БелТА