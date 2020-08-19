Лукашенко вновь обвинил Запад и Украину в “разжигании беспорядков” в Беларуси

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел доносить до руководителей западных государств официальную точку зрения о ситуации с протестами в стране.

По его словам, среди тех, “кому нужно рассказывать, что происходит в Беларуси”, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский.

— И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается, — сказал Лукашенко.

Президент также призвал другие страны отказаться от военных учений на границе с Беларусью и пригрозил ответом, если это случится.

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Обвинения Беларуси и ответ Киева

Лукашенко не впервые обвинил страны Запада и Украину в агрессии против Беларуси.

14 августа белорусский лидер заявил, что в Беларусь “понаехали из Польши, Голландии, Украины, из этой” открытой России “, Навального и так далее”.

Со своей стороны официальный Киев назвал обвинения Лукашенко сознательным нагнетанием и заявил, что вмешательства Украины в дела Беларуси не было.

Источник: БЕЛТА