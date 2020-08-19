Лукашенко знову звинуватив Захід і Україну в “розпалюванні заворушень” у Білорусі

Нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству закордонних справ доносити до керівників західних держав офіційну точку зору щодо ситуацію з протестами у країні.

За його словами, серед тих, “кому потрібно розповідати, що відбувається в Білорусі”, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та український президент Володимир Зеленський.

– І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень – це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває, – сказав Лукашенко.

Президент також закликав інші країни відмовитися від військових навчань на кордоні з Білоруссю і пригрозив відповіддю, якщо це трапиться.

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Звинувачення Білорусі та відповідь Києва

Лукашенко не вперше звинуватив країни Заходу та Україну в агресії проти Білорусі.

14 серпня білоруський лідер заявив, що до Білорусі “понаїхали з Польщі, Голландії, України, з цієї “відкритої Росії”, Навального і так далі”.

Зі свого боку офіційний Київ назвав звинувачення Лукашенка свідомим нагнітанням і заявив, що втручання України у справи Білорусі не було.

Джерело: БЕЛТА