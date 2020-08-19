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Факты / Мир

Россия пока не видит необходимости вводить войска в Беларусь – Песков

В рамках международных договоров Россия обязана предоставить Беларуси военную помощь, но сейчас такой потребности нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отказался спрогнозировать ситуацию, в которой Россия может ввести войска в Беларусь, заявив, что “гипотетически рассуждать об этом невозможно”.

Россия считает, что выборы в Беларуси состоялись, а сейчас предпринимаются попытки внешнего вмешательства, добавил Песков, но не уточнил, кто именно вмешивается во внутренние дела Беларуси.

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Россия готова помочь Лукашенко

19 августа Кремль сообщил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, что готов предложить военную “помощь” после того, как на улицы Беларуси вышли тысячи с людей, которые называют переизбрание Лукашенко сфальсифицированным.

Президент России Владимир Путин сказал Лукашенко, что Москва готова “помочь” Беларуси в рамках Договора о коллективной безопасности, если это необходимо, и что на страну оказывается внешнее давление.

Фото: Кремль

Источник: Медуза

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