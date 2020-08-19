Литва внесла президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.

Об этом в эфире радио заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Литвы передало список в МВД для утверждения.

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Также Линкявичюс отметил, что в список включены 32 человека, которые связаны с фальсификациями на выборах и применением силы к демонстрантам в Беларуси.

— В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко, — сказал глава МИД Литвы.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются уже одиннадцатый день. Протестующие требуют отставки Лукашенко и честных выборов в стране.

18 августа к демонстрантам присоединились сотрудники крупных предприятий — сахарных заводов и завода бытовой техники.

Уже вторую неделю участники митинга требуют освобождения политических заключенных и правосудия над виновными в убийствах и пытках.

В то же время Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.

Сам же Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Все остались на своих должностях.