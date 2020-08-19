Литва внесла президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким рекомендується заборонити в’їзд в країну.

Про це в ефірі радіо заявив глава МЗС Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ Литви передало список в МВС для затвердження.

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Також Лінас Антанас Лінкявічюс зазначив, що в список включені 32 людини, які пов’язані з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до демонстрантів в Білорусі.

– У цьому списку, поіменно який я називати не стану, 32 людини, також і Олександр Лукашенко, – сказав глава МЗС Литви.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже одинадцятий день. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і чесних виборів в країні.

18 серпня до демонстрантів приєдналися співробітники великих підприємств – цукрових заводів і заводу побутової техніки.

Уже другий тиждень учасники мітингу вимагають звільнення політичних в’язнів і правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

Водночас Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.

Сам же Олександр Лукашенко затвердив новий склад уряду. Всі залишилися на своїх посадах.