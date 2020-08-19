Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представителям МВД страны не допускать беспорядков в Минске и других городах страны.
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности 19 августа.
— В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины, — уточнил Александр Лукашенко.
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Лукашенко собирается вернуть спокойствие в страну.
— Ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть, — добавил он.
В то же время сторонники президента Беларуси считают, что митинги в стране не были настолько массовыми, их масштаб переоценен.
Кроме того, на заседании Совета безопасности Лукашенко поручил КГБ найти организаторов уличных беспорядков в Минске и других городах Беларуси, а также пресечь их действия.
Протесты в Беларуси
С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов выборов, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Сначала люди выходили на улицу с акциями и требовали проведения новых выборов, но там их встретили силовики ОМОН, которые применяли силу и задерживали митингующих.
16 августа в стране прошел общенациональный марш свободы с требованием отставки Лукашенко, а с 17 августа граждане Беларуси начали забастовку.
Лукашенко не собирается оставлять президентский пост. Вместо этого он регулярно созванивается с президентом РФ Владимиром Путиным та консультируется по поводу ситуации в стране, СМИ сообщили о третьем телефонном разговоре между главами государств.
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Источник: БелТА