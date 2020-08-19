Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив представникам МВС країни не допускати заворушень у Мінську та інших містах країни.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки 19 серпня.

– У Мінську не має бути більше жодних заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру та тиші, – уточнив Олександр Лукашенко.

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Лукашенко планує повернути спокій до країни.

– Адже море людей, переважна більшість, які звикли жити у спокійній країні. І ми цю спокійну країну повинні їм повернути, – додав він.

Водночас прихильники президента Білорусі вважають, що мітинги у країні не були настільки масовими, їхній масштаб переоцінений.

Крім того, на засіданні Ради безпеки Лукашенко доручив КДБ знайти організаторів вуличних заворушень у Мінську та інших містах Білорусі, а також припинити їх дії.

Протести в Білорусі

З 9 серпня у Білорусі тривають протести через результати виборів, на яких укотре переміг Олександр Лукашенко. Спочатку люди виходили на вулицю з акціями і вимагали проведення нових виборів, але там їх зустріли силовики ОМОН, які застосовували силу і затримували мітингувальників.

16 серпня в країні пройшов загальнонаціональний марш свободи з вимогою відставки Лукашенка, а з 17 серпня громадяни Білорусі розпочали страйк.

Лукашенко не планує полишати президентський пост. Натомість він регулярно телефонує президенту РФ Володимиру Путіну та консультується з приводу ситуації в країні, ЗМІ повідомили про третю телефонну розмову між главами держав.

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Джерело: БелТА