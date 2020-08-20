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Факты / Мир / Росія

Кричит от боли, а затем его выносят: видео с Навальным из самолета

Пассажиры самолета, летевшие вместе с Алексеем Навальным, рассказали, что оппозиционер во время полета ушел в туалет и не вернулся. Они услышали его крик с просьбой о помощи.

На кадрах, снятых на борту самолета, слышно, как Навальный кричит, и видно, что к нему идут медики.

Тот же очевидец снял, как, оппозиционер, предположительно, пьет тот самый чай, в который, по словам его пресс-секретаря, могли подмешать яд.

Кричит от боли, а затем его выносят: видео с Навальным из самолета

Также в сети появилось видео, как Алексея Навального выгружают из самолета для госпитализации.

Читайте: Попросил поговорить, у него выступил пот: как Навальный потерял сознание в самолете

Навального госпитализировали с отравлением

20 августа самолет Томск – Москва экстренно посадили из-за оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в полете.

Политика экстренно госпитализировали в токсикореанимацию больницы в Омске без сознания.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционер впал в кому и его подключили к аппарату исскуственной вентиляции легких.

В штабе Навального считают, что политику могли подмешать яд в чай, который он пил в аэропорту.

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