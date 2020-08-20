Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.
За одиннадцать дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская, находясь в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером страны и взять власть в свои руки.
Литва запретила въезд Александру Лукашенко и еще 31 беларускому чиновнику.
По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, в список попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.
МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.
Об этом в эфире национального радио заявил глава ведомства Линас Линкявичюс.
Всего в списке находятся 32 человека, которые связанны с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.
В своем Twitter он призвал власти страны провести честные выборы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил “новый” состав правительства. Об этом информирует БелТА.
Премьер-министром остался Роман Головченко. Также посты продолжили занимать министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр здравоохранения Владимир Караник.
В Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.
Об необходимости укрепления Гродненского направления заявил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.
— Оперативное командование усилить ракетным дивизионом Точка, дивизионом Полонез, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — уточнил Виктор Хренин.
В Минске продолжаются протесты. Несмотря на плохую погоду, люди собрались в центре столицы, пишет NEXTA Live.
ЕС введет санкции из-за разгона митингующих в Беларуси против конкретных людей.
Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
— Речь идет об адресных санкциях против конкретных лиц, без ущерба народа Беларуси, — уточнила она.
Президент Беларуси Александр Лукашенко снова обвинил Германию, Францию и Украину в разжигании протестов в Беларуси.
В этом контексте он вспомнил канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского президента Владимира Зеленского.
— Предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается, — отметил Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко может решиться на силовой разгон протестов и забастовок в Беларуси.
— Лукашенко из последних сил хватается за власть. Мы уже увидели, что он не боится крови. Силовой вариант возможен, — заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в комментарии сайту Факты ICTV.
В то же время такой вариант развития событий в стране выгоден и для России.
— Лукашенко будет ослаблен санкциями Запада и лишен поддержки народа. Единственный вариант — обратиться за помощью к Москве, — продолжает эксперт.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Госпогранкомитету страны тщательно контролировать границу, а Минбороны — следить за передвижением сил НАТО.
По его словам, Госпогранкомитет должен не пропускать в Беларусь боевиков, оружие и деньги для финансирования протестов.
А Минобороны надо отслеживать передвижения войск НАТО, в частности на территории соседних Литвы и Польши, уточнил Лукашенко на заседании Совета безопасности.