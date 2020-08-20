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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.

За одиннадцать дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская, находясь в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером страны и взять власть в свои руки.

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10:52 - 20 августа

Литва запретила въезд Александру Лукашенко и еще 31 беларускому чиновнику.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, в список попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

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21:58 - 19 августа

МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.

Об этом в эфире национального радио заявил глава ведомства Линас Линкявичюс.

Всего в списке находятся 32 человека, которые связанны с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

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21:53 - 19 августа

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.

В своем Twitter он призвал власти страны провести честные выборы.

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21:45 - 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил “новый” состав правительства. Об этом информирует БелТА.

Премьер-министром остался Роман Головченко. Также посты продолжили занимать министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр здравоохранения Владимир Караник.

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21:36 - 19 августа

В Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.

Об необходимости укрепления Гродненского направления заявил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.

— Оперативное командование усилить ракетным дивизионом Точка, дивизионом Полонез, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — уточнил  Виктор Хренин.

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20:36 - 19 августа

В Минске продолжаются протесты. Несмотря на плохую погоду, люди собрались в центре столицы, пишет NEXTA Live.

Минск Протест

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19:56 - 19 августа

ЕС введет санкции из-за разгона митингующих в Беларуси против конкретных людей.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Речь идет об адресных санкциях против конкретных лиц, без ущерба народа Беларуси, — уточнила она.

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18:52 - 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова обвинил Германию, Францию и Украину в разжигании протестов в Беларуси.

В этом контексте он вспомнил канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского президента Владимира Зеленского.

— Предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается, — отметил Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа.

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17:49 - 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко может решиться на силовой разгон протестов и забастовок в Беларуси.

— Лукашенко из последних сил хватается за власть. Мы уже увидели, что он не боится крови. Силовой вариант возможен, — заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в комментарии сайту Факты ICTV.

В то же время такой вариант развития событий в стране выгоден и для России.

— Лукашенко будет ослаблен санкциями Запада и лишен поддержки народа. Единственный вариант — обратиться за помощью к Москве, — продолжает эксперт.

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16:46 - 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Госпогранкомитету страны тщательно контролировать границу, а Минбороны — следить за передвижением сил НАТО.

По его словам, Госпогранкомитет должен не пропускать в Беларусь боевиков, оружие и деньги для финансирования протестов.

А Минобороны надо отслеживать передвижения войск НАТО, в частности на территории соседних Литвы и Польши, уточнил Лукашенко на заседании Совета безопасности.

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