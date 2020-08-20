Член координаційної ради об’єднаної опозиції Білорусі Павло Латушенко, якого звільнили через підтримку протестів у Білорусі з посади керівника Купаловського театру, заявив про погрози.

За його словами, йому погрожували затриманням та силовою розправою у жорсткій формі, а для прикладу розповідали про побиття мітингувальників, після чого їх госпіталізовували.

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Також вночі, 19 серпня, будинок Павла Латушенка облили червоною фарбою.

– Я вже декілька днів не ночую вдома. Моя мама, котра жила разом зі мною, виїхала за межі Білорусі. За вчора я отримав низку погроз і пропозицій негайно покинути країну, – пояснив опозиціонер.

За словами Латушенка, йому пропонували чартерний рейс та дипломатичний автомобіль, щоб виїхати з Білорусі з метою його недолучення до Координаційної ради.

14 серпня Координаційна рада була ініційована лідеркою об’єднаної опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Лукашенко розцінив це як спробу захопити владу у країні з усіма наслідками. Вчора, 19 серпня, радою була обрала президія, до складу якої увійшли політики, письменники, громадські діячі.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі 2020 розпочалися після президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко, 9 серпня та тривають до сьогодні.

За результатами ЦВК, чинний президент Білорусі набрав 80,1% голосів, а його головний опонент від опозиції Світлана Тихановська – 10,12%.

З 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, на який вийшли безліч підприємств з усієї країни.

Наразі працівниками правоохоронних органів затримано понад 7 тис. мітингувальників. За офіційними даними, за весь час протестів у Білорусі загинуло троє осіб.

Наразі більшість світових лідерів закликають білоруську владу до повторних та справедливих виборів президента за участі міжнародних спостерігачів. Литва вже ввела певні санкції проти Білорусі, заборонивши в’їзд до країни Олександру Лукашенко та 31 чиновнику.

Джерело: TUT.BY

Фото: TUT.BY