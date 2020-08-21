Латвия и Эстония ввели санкции против чиновников из Беларуси
Из-за фальсификации результатов выборов и разгона протестов в Беларуси Латвия и Эстония ввели санкции против белорусских чиновников.
Страны подготовили список фамилий высокопоставленных лиц, которых затронут ограничения.
В частности, чиновникам не будут выдавать визы на въезд в страны.
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Ограничения не затронут граждан страны. Наоборот, Латвия и Эстония планируют поддерживать гражданское общество в Беларуси.
Протесты в Беларуси
После очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах 9 августа граждане страны вышли на улицы с протестами.
Их встретили силовики ОМОН, которые избивали и задерживали митингующих.
Лидеры демократических стран осудили разгон людей в Минске и других городах. В частности, МИД Литвы внес Лукашенко в черный список, ему запретили въезд в страну. Ограничения касаются и ряда чиновников Беларуси.
Источник: МИД Латвийской Республики