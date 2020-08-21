Через фальсифікацію результатів виборів і розгін протестів у Білорусі Латвія і Естонія запровадили санкції проти білоруських чиновників.
Країни підготували список прізвищ високопосадовців, яких торкнуться обмеження.
Зокрема, чиновникам не видаватимуть візи на в’їзд до країн.
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Обмеження не стосуються громадян країни. Навпаки, Латвія і Естонія планують підтримувати громадянське суспільство у Білорусі.
Протести у Білорусі
Після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах 9 серпня громадяни країни вийшли на вулиці з протестами.
Їх зустріли силовики ОМОН, які били і затримували мітингувальників.
Лідери демократичних країн засудили розгін людей у Мінську та інших містах. Зокрема, МЗС Литви внесло Лукашенка до чорного списку, йому заборонили в’їзд до країни. Обмеження стосуються і низки чиновників Білорусі.
Джерело: МЗС Латвійської Республіки