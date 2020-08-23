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Факты / Мир

32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси

В разных странах мира 23 августа прошла акция Живая цепь солидарности с белорусским народом.

В воскресенье поддержать белорусский народ, который протестует против нынешнего президента Александра Лукашенко, активисты собрались в Тбилиси у посольства Белоруссии в Грузии.

Цепь в поддержку народа Белоруссии в столице Латвии Риге образовали около 400 человек. Кроме многих кандидаты в мэры города на предстоящих выборах мероприятие посетил также президент Эгил Левитс.

В Литве около 50 тыс. человек встали живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией – это примерно 32 км. В мероприятии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа и бывший президент страны Даля Грибаускайте.

  • 32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси
  • 32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси
  • 32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси
  • 32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси
32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси / 2 фотографии

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Протесты в Беларуси

В начале этого месяца около 7 тыс. человек, многих из которых избили дубинками и ранили резиновыми пулями, задержали во время протестов в Беларуси после выборов 9 августа.

Люди вышли на улицы, потому что считают, что нынешняя власть незаконно передала президенту Александру Лукашенко шестой срок в должности.

Источник: Эхо Кавказа

Фото: Delfi

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