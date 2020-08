В разных странах мира 23 августа прошла акция Живая цепь солидарности с белорусским народом.

В воскресенье поддержать белорусский народ, который протестует против нынешнего президента Александра Лукашенко, активисты собрались в Тбилиси у посольства Белоруссии в Грузии.

Цепь в поддержку народа Белоруссии в столице Латвии Риге образовали около 400 человек. Кроме многих кандидаты в мэры города на предстоящих выборах мероприятие посетил также президент Эгил Левитс.

В Литве около 50 тыс. человек встали живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией – это примерно 32 км. В мероприятии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа и бывший президент страны Даля Грибаускайте.

32 км живой цепи в Литве: мир “обьединяется” с протестующими в Беларуси / 2 фотографии

Very proud of Lithuanians for their genuine unprecedented support to the people of #Belarus in their ongoing fight for democracy, justice and human dignity. At least 50.000 have joined the #FreedomWay in #Lithuania today. pic.twitter.com/El9r9qb2lc

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 23, 2020