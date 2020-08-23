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Факти / Світ

32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі

У різних країнах світу 23 серпня пройшла акція Живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

У неділю підтримати білоруський народ, який протестує проти нинішнього президента Олександра Лукашенка, активісти зібралися у Тбілісі біля посольства Білорусі в Грузії.

Ланцюг на підтримку народу Білорусі в столиці Латвії Ризі утворили близько 400 осіб. Крім багатьох кандидатів у мери міста на майбутніх виборах захід відвідав також президент Егіл Левітс.

У Литві близько 50 тис. осіб встали живим ланцюгом від центру Вільнюса до кордону з Білоруссю – це приблизно 32 км. У заході взяли участь президент Литви Гітанас Науседа і колишній президент країни Даля Грибаускайте.

  • 32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі
  • 32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі
  • 32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі
  • 32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі
  • 32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі
  • 32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі
32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі / 3 фотографии

В Україні долучилися до акції Живий ланцюг солідарності з білоруським народом. Активісти у Києві об’єдналися у живий ланцюг і скандували “Жыве Беларусь!”.

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Протести в Білорусі

На початку цього місяця близько 7 тис. людей, багатьох із яких побили кийками та поранили гумовими кулями, затримали під час протестів у Білорусі після виборів 9 серпня.

Люди вийшли на вулиці, бо вважають, що нинішня влада незаконно передала президенту Олександру Лукашенку шостий термін на посаді.

Джерело: Эхо Кавказа

Фото: Delfi

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