У різних країнах світу 23 серпня пройшла акція Живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

У неділю підтримати білоруський народ, який протестує проти нинішнього президента Олександра Лукашенка, активісти зібралися у Тбілісі біля посольства Білорусі в Грузії.

Ланцюг на підтримку народу Білорусі в столиці Латвії Ризі утворили близько 400 осіб. Крім багатьох кандидатів у мери міста на майбутніх виборах захід відвідав також президент Егіл Левітс.

У Литві близько 50 тис. осіб встали живим ланцюгом від центру Вільнюса до кордону з Білоруссю – це приблизно 32 км. У заході взяли участь президент Литви Гітанас Науседа і колишній президент країни Даля Грибаускайте.

32 км живого ланцюга у Литві: світ “об’єднується” з протестувальниками у Білорусі / 3 фотографии

Very proud of Lithuanians for their genuine unprecedented support to the people of #Belarus in their ongoing fight for democracy, justice and human dignity. At least 50.000 have joined the #FreedomWay in #Lithuania today. pic.twitter.com/El9r9qb2lc

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 23, 2020