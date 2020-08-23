Днем 23 августа 200 тыс. людей снова собрались в центре Минска, чтобы требовать отставки нынешнего президента Александра Лукашенко и проведения свободных выборов.

О точном количестве людей пока сложно говорить, ведь люди все еще собираются, пишут белорусские оппозиционные ресурсы.

В центр белорусской столицы прибыли также военные подразделения, ряд улиц перекрыт милицией.























Новая акция в Минске: 200 тыс. человек, военные с автоматами и оцепление музея / 6 фотографий

Несколько сотен белорусских военных в бронежилетах, касках и с автоматами оцепили музей Великой Отечественной войны в центре города.

Часть участников акции протеста в Минске подошла вплотную к стеле Минск — город герой, которую взяли под охрану военнослужащие.

Акции также проходят в регионах.

В Гомеле возле театра собралось несколько тысяч человек. Демонстранты собрались на площади Ленина в Бресте. В Могилеве люди стали собираться на проспекте Мира возле облисполкома. В Витебске люди прошли по улице Ленина.

Читайте: Будете иметь дело с армией: Минобороны пригрозило митингующим в Беларуси

15 день протестов в Беларуси

Беспрецедентные протесты в Беларуси по своим масштабам и продолжительности вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, выиграл Лукашенко.

Протестующие утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы, и призывают Лукашенко подать в отставку.

Во время масштабной акции протеста в Минске 16 августа, по оценкам, на улицы вышли 200 тыс. протестующих.

Главный оппозиционер страны Светлана Тихановская призвала к очередному масштабному протесту на нынешней неделе.

Фото: Наша Ніва, TUT.by