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Факти / Світ

Нова акція в Мінську: 200 тис. людей, військові з автоматами і оточення музею

Вдень 23 серпня 200 тис. осіб знову зібралися в центрі Мінська, щоб вимагати відставки нинішнього президента Олександра Лукашенка і проведення вільних виборів.

Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею

Про точну кількість людей поки складно говорити, адже люди все ще збираються, пишуть білоруські опозиційні ресурси.

До центру білоруської столиці прибули також військові підрозділи, низку вулиць перекрито міліцією.

  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
  • Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею
Нова акція в Мінську: 200 тис. людей, військові з автоматами і оточення музею / 6 фотографий

Кілька сотень білоруських військових у бронежилетах, касках і з автоматами оточили музей Великої Вітчизняної війни в центрі міста.

Частина учасників акції протесту в Мінську підійшла впритул до стели Мінськ – місто герой, яку взяли під охорону військовослужбовці.

Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею

Акції також проходять у регіонах.

У Гомелі біля театру зібралося кілька тисяч осіб. Демонстранти зібралися на площі Леніна в Бресті. У Могильові люди стали збиратися на проспекті Миру біля облвиконкому. У Вітебську люди пройшли вулицею Леніна.

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15 день протестів у Білорусі

Безпрецедентні протести в Білорусі за своїми масштабами та тривалістю спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких, за даними ЦВК, виграв Лукашенко.

Протестувальники стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані, та закликають Лукашенка подати у відставку.

Під час масштабної акції протесту в Мінську 16 серпня, за оцінками, на вулиці вийшли 200 тис. протестувальників.

Головний опозиціонер країни Світлана Тихановська закликала до чергового масштабного протесту на нинішньому тижні.

Фото: Наша Ніва TUT.by

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