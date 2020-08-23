Нова акція в Мінську: 200 тис. осіб, військові з автоматами і оточення музею

Вдень 23 серпня 200 тис. осіб знову зібралися в центрі Мінська, щоб вимагати відставки нинішнього президента Олександра Лукашенка і проведення вільних виборів.

Про точну кількість людей поки складно говорити, адже люди все ще збираються, пишуть білоруські опозиційні ресурси.

До центру білоруської столиці прибули також військові підрозділи, низку вулиць перекрито міліцією.























Нова акція в Мінську: 200 тис. людей, військові з автоматами і оточення музею / 6 фотографий

Кілька сотень білоруських військових у бронежилетах, касках і з автоматами оточили музей Великої Вітчизняної війни в центрі міста.

Частина учасників акції протесту в Мінську підійшла впритул до стели Мінськ – місто герой, яку взяли під охорону військовослужбовці.

Акції також проходять у регіонах.

У Гомелі біля театру зібралося кілька тисяч осіб. Демонстранти зібралися на площі Леніна в Бресті. У Могильові люди стали збиратися на проспекті Миру біля облвиконкому. У Вітебську люди пройшли вулицею Леніна.

Читайте: Матимете справу з армією: Міноборони пригрозило мітингувальникам в Білорусі

15 день протестів у Білорусі

Безпрецедентні протести в Білорусі за своїми масштабами та тривалістю спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких, за даними ЦВК, виграв Лукашенко.

Протестувальники стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані, та закликають Лукашенка подати у відставку.

Під час масштабної акції протесту в Мінську 16 серпня, за оцінками, на вулиці вийшли 200 тис. протестувальників.

Головний опозиціонер країни Світлана Тихановська закликала до чергового масштабного протесту на нинішньому тижні.

Фото: Наша Ніва, TUT.by