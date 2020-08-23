23 августа протесты в Беларуси продолжаются. Сегодня 15 день акций. Ранее массовые митинги заканчивались задержаниями и избиениями активистов. Лишь после нескольких дней протестов к людям вышел президент Александр Лукашенко.

Однако это никоим образом это не повлияло на оппозиционное движение в народе. После митингов, начались забастовки на предприятиях.

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23 августа несогласные с результатами выборов устраивают Марш новой Беларуси. Митингующие собираются в Минске на площади Независимости в 14.00 и планируют пройти по проспекту Независимости.

Также акции состоятся в других городах республики. С заводов уже выдвигаются колонны работников, на въездах в Минск по различным направлениям образовались пробки.

Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси. В этот же день в стране прошли выборы президента.

Предвидев результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы. Результат президентской гонки — 80,08% голосов за Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

Протестующие требуют честных выборов и его отставки.

Акции продолжались всю неделю. ОМОН избивал и задерживал, как протестующих, так и обычных прохожих.

17 августа главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

И в этот день в стране объявили общенациональную забастовку. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.