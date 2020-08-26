Протести в Білорусі – останні події (ОНЛАЙН ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

26 серпня у Білорусі продовжилися акції протесту проти результатів виборів президента, на яких, як вважають люди, нинішньому главі держави Олександру Лукашенку “намалювали” перемогу.
У середу, на 18 день протестів, на пікет у Жодіно вийшли співробітники БелАЗ. Учасники акції вийшли до головної прохідної підприємства з різною символікою, зокрема, державною. Від прохідної колона рушила до центру міста.
Також новиною дня з Білорусі стало прибуття на допит у Слідчий комітет Білорусі лауреата Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич.
– Я скористалася своїми правами. Я не зобов’язана свідчити проти себе, і я не вважаю, що наші дії незаконні. Я сказала, що ніяких підстав судити мене немає, — розповіла вона після допиту.
Ближче до вечора в Мінську на площу Незалежності знову вийшли люди, але їх не так багато, як було у неділю, 23 серпня.
Читайте: Протести в Білорусі – онлайн
Протести в Білорусі
9 серпня почалися протести в Білорусі. Цього дня в країні пройшли вибори президента.
Передбачивши результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці. Результат президентських перегонів – 80,08% голосів за Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.
Протестувальники вимагають чесних виборів і його відставки.
Акції тривали весь тиждень. ОМОН бив і затримував, як протестувальників, так і звичайних перехожих.
17 серпня головний суперник Лукашенка Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.
І цього дня в країні оголосили загальнонаціональний страйк. На забастовки вийшли великі підприємства та заводи.
Фото: TUT.by