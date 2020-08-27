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Факты / Мир

Польша призвала Путина не вводить войска в Беларусь

Польша призвала Россию отказаться от планов военного вторжения в Беларусь.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов по введению войск в Беларусь под ложным предлогом восстановления контроля, — написал он в Twitter.

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Военное вмешательство РФ будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа.

Путин готов отправить войска

Президент России Владимир Путин готов отправить в Беларусь своих силовиков.

В РФ уже сформирован резерв из военнослужащих и полицейских, которые в любой момент готовы ехать в Беларусь.

С инициативой сформировать отряды выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, заявили в РФ.

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