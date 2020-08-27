Польща закликала Путіна не вводити війська у Білорусь

Польща закликала Росію відмовитися від планів військового вторгнення в Білорусь.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Уряд Польщі закликає Росію негайно відмовитися від планів щодо введення військ в Білорусь під хибним приводом відновлення контролю, – написав він у Twitter.

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Військове втручання РФ буде розцінено як акт агресії, порушення міжнародного права і прав білоруського народу, який повинен самостійно вирішувати свою долю.

Заклікаем улады РБ вызваліць усіх прадстаўнікоў апазіцыі, якія незаконна затрыманыя і выкліканыя на допыты. Нормай з’яўляецца дыялог, а не дыктат. Каардынацыйная Рада гэта адпаведны партнёр для правядзення перамоваў з уладамі ў Мінску. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Путін готовий відправити військо

Президент Росії Володимир Путін готовий відправити до Білорусі своїх силовиків.

У РФ вже сформований резерв із військових і поліцейських, які у будь який момент готові їхати до Білорусі.

З ініціативою сформувати загони виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявили у РФ.