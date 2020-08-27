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Факти / Світ

Польща закликала Путіна не вводити війська у Білорусь

Польща закликала Росію відмовитися від планів військового вторгнення в Білорусь.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Уряд Польщі закликає Росію негайно відмовитися від планів щодо введення військ в Білорусь під хибним приводом відновлення контролю, – написав він у Twitter.

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Військове втручання РФ буде розцінено як акт агресії, порушення міжнародного права і прав білоруського народу, який повинен самостійно вирішувати свою долю.

Путін готовий відправити військо

Президент Росії Володимир Путін готовий відправити до Білорусі своїх силовиків.

У РФ вже сформований резерв із військових і поліцейських, які у будь який момент готові їхати до Білорусі.

З ініціативою сформувати загони виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявили у РФ.

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