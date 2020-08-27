Президент России Владимир Путин готов отправить в Беларусь своих силовиков.

Он сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.

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С инициативой сформировать отряды выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Но мы договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, — заявил Путин.

По словам Путина, до таких пределов относятся массовые беспорядки на улицах и захват административных зданий.

— Сегодня такой необходимости нет, — заявил Путин.

Протесты в Беларуси

Третью неделю продолжаются протесты в Беларуси. Люди вышли на улицы после объявления результатов выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.

Лукашенко получил 80% голосов, по данным ЦИК. Второй была оппозиционерка Светлана Тихановська.

Протесты белорусов жестоко разогнала милиция. Было задержано 4,8 тыс. человек, более двухсот раненых, трое погибших.

Источник: телеканал Россия-1