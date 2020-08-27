Египет расширил требования для тестов на коронавирус, которые должны быть у туристов.

С 1 сентября сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должны иметь все лица старше 6 лет.

Это требование распространяется и на граждан этой страны.

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Тест необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет.

Требования к сертификату:

обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;

должен быть выдан официальным лабораторией с печатью;

не должен содержать исправлений;

должен содержать информацию о виде теста;

должно быть обязательно указано, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов не освобождаются от указанных требований.

Въезд в Египет

Начиная с 1 сентября, Египет потребует от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19.

Власти Египта объяснили, что решение об обязательном прохождении теста для всех туристов было принято из-за “увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах”.