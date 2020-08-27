Египет расширил требования для тестов на коронавирус, которые должны быть у туристов.
С 1 сентября сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должны иметь все лица старше 6 лет.
Это требование распространяется и на граждан этой страны.
Читайте: Отдых в Египте 2020: цены на путевки и нужна ли самоизоляция после возвращения
Тест необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет.
Требования к сертификату:
- обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;
- должен быть выдан официальным лабораторией с печатью;
- не должен содержать исправлений;
- должен содержать информацию о виде теста;
- должно быть обязательно указано, что было проведено тестирование типа RT-PCR.
Члены экипажей морских и воздушных судов не освобождаются от указанных требований.
Въезд в Египет
Начиная с 1 сентября, Египет потребует от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19.
Власти Египта объяснили, что решение об обязательном прохождении теста для всех туристов было принято из-за “увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах”.