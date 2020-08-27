Єгипет розширив вимоги для тестів на коронавірус, які повинні бути у туристів.

З 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.

Ця вимога поширюється і на громадян цієї країни.

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Тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.

Вимоги до сертифіката:

обов’язково має містити точну дату і час здачі тесту;

має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;

не має містити виправлень;

має містити інформацію про вид тесту;

має бути обов’язково вказано, що було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських і повітряних судів не звільняються від зазначених вимог.

В’їзд у Єгипет

Починаючи з 1 вересня, Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19.

Влада Єгипту пояснила, що рішення про обов’язкове проходження тесту для усіх туристів було ухвалено через “збільшення кількості випадків інфікування у деяких країнах”.