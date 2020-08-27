Єгипет розширив вимоги для тестів на коронавірус, які повинні бути у туристів.
З 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.
Ця вимога поширюється і на громадян цієї країни.
Читайте: Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення
Тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.
Вимоги до сертифіката:
- обов’язково має містити точну дату і час здачі тесту;
- має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;
- не має містити виправлень;
- має містити інформацію про вид тесту;
- має бути обов’язково вказано, що було проведено тестування типу RT-PCR.
Члени екіпажів морських і повітряних судів не звільняються від зазначених вимог.
В’їзд у Єгипет
Починаючи з 1 вересня, Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19.
Влада Єгипту пояснила, що рішення про обов’язкове проходження тесту для усіх туристів було ухвалено через “збільшення кількості випадків інфікування у деяких країнах”.