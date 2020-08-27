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Протести через стрілянину в афроамериканця: Трамп направив Нацгвардію у Вісконсін

Глава Білого дому Дональд Трамп вирішив направити федеральні сили та військових Національної гвардії США в місто Кеноша (штат Вісконсін) для відновлення закону та порядку.

Ще у неділю тут спалахнули антирасистські протести через те, що поліцейські поранили 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка.

– Ми не терпітимемо грабежі, підпали, насильство і беззаконня на американських вулицях. Моя команда щойно розмовляла по телефону з губернатором штату Тоні Еверсом, який погодився прийняти федеральну допомогу, – написав Трамп у Twitter.

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У неділю, 23 серпня, у Кеноші поліцейські  пострілами у спину поранили афроамериканця Джейкоба Блейка. Чоловіка у тяжкому стані доставили в лікарню. Після цього у місті почалися погроми та грабежі.

Вже є й жертви – під час нічних сутичок застрелили двох людей, ще одну поранено.

Протести у США

На початку травня 2020 року в Міннеаполіс і під час затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд. Один із копів поставив коліно на його на шию і притиснув до землі. Через нестачу кисню чоловік втратив свідомість і незабаром помер в лікарні.

Його смерть спричинила протести в десятках штатів під гаслом Black Lives Matter.

Фото: Dreamstime

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