Глава Білого дому Дональд Трамп вирішив направити федеральні сили та військових Національної гвардії США в місто Кеноша (штат Вісконсін) для відновлення закону та порядку.

Ще у неділю тут спалахнули антирасистські протести через те, що поліцейські поранили 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка.

– Ми не терпітимемо грабежі, підпали, насильство і беззаконня на американських вулицях. Моя команда щойно розмовляла по телефону з губернатором штату Тоні Еверсом, який погодився прийняти федеральну допомогу, – написав Трамп у Twitter.

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We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

У неділю, 23 серпня, у Кеноші поліцейські пострілами у спину поранили афроамериканця Джейкоба Блейка. Чоловіка у тяжкому стані доставили в лікарню. Після цього у місті почалися погроми та грабежі.

Вже є й жертви – під час нічних сутичок застрелили двох людей, ще одну поранено.

Протести у США

На початку травня 2020 року в Міннеаполіс і під час затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд. Один із копів поставив коліно на його на шию і притиснув до землі. Через нестачу кисню чоловік втратив свідомість і незабаром помер в лікарні.

Його смерть спричинила протести в десятках штатів під гаслом Black Lives Matter.