Глава Білого дому Дональд Трамп вирішив направити федеральні сили та військових Національної гвардії США в місто Кеноша (штат Вісконсін) для відновлення закону та порядку.

Ще у неділю тут спалахнули антирасистські протести через те, що поліцейські поранили 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка.

– Ми не терпітимемо грабежі, підпали, насильство і беззаконня на американських вулицях. Моя команда щойно розмовляла по телефону з губернатором штату Тоні Еверсом, який погодився прийняти федеральну допомогу, – написав Трамп у Twitter.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020