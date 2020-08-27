В НАТО призвали Россию не вмешиваться в конфликт Беларуси.

С таким обращением к президенту России Владимиру Путину выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что Беларусь является суверенным и независимым государством.

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— Никто, в том числе Россия, не должен вмешиваться в это дело, — сказал Столтенберг.

27 августа Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.

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Однако Польша призвала Россию отказаться от планов военного вторжения в Беларусь.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что венное вмешательство РФ будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа.

Протесты в Беларуси

Третью неделю продолжаются протесты в Беларуси. Люди вышли на улицы после объявления результатов выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.

Лукашенко получил 80% голосов, по данным ЦИК. Второй была оппозиционерка Светлана Тихановська.

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