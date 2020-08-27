Протесты в Беларуси: НАТО призвало Россию не вмешиваться в конфликт
В НАТО призвали Россию не вмешиваться в конфликт Беларуси.
С таким обращением к президенту России Владимиру Путину выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО заявил, что Беларусь является суверенным и независимым государством.
— Никто, в том числе Россия, не должен вмешиваться в это дело, — сказал Столтенберг.
27 августа Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.
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Однако Польша призвала Россию отказаться от планов военного вторжения в Беларусь.
Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что венное вмешательство РФ будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа.
Протесты в Беларуси
Третью неделю продолжаются протесты в Беларуси. Люди вышли на улицы после объявления результатов выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.
Лукашенко получил 80% голосов, по данным ЦИК. Второй была оппозиционерка Светлана Тихановська.
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