Протести в Білорусі: НАТО закликало Росію не втручатися в конфлікт

У НАТО закликали Росію не втручатися в конфлікт Білорусі.
З таким зверненням до президента Росії Володимира Путіна виступив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО заявив, що Білорусь є суверенною і незалежною державою.
– Ніхто, також і Росія, не повинен втручатися в цю справу, – сказав Столтенберг.
27 серпня Путін заявив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі при необхідності.
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Однак Польща закликала Росію відмовитися від планів військового вторгнення в Білорусь.
Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій зазначив, що венное втручання РФ буде розцінено як акт агресії, порушення міжнародного права і прав білоруського народу.
Протести у Білорусі
Третій тиждень тривають протести у Білорусі. Люди вийшли на вулиці після оголошення результатів виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко.
Лукашенко отримав 80% голосів, за даними ЦВК. Другою була опозиціонерка Світлана Тихановська.