Протести в Білорусі: НАТО закликало Росію не втручатися в конфлікт

У НАТО закликали Росію не втручатися в конфлікт Білорусі.

З таким зверненням до президента Росії Володимира Путіна виступив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що Білорусь є суверенною і незалежною державою.

– Ніхто, також і Росія, не повинен втручатися в цю справу, – сказав Столтенберг.

27 серпня Путін заявив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі при необхідності.

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Однак Польща закликала Росію відмовитися від планів військового вторгнення в Білорусь.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій зазначив, що венное втручання РФ буде розцінено як акт агресії, порушення міжнародного права і прав білоруського народу.

Протести у Білорусі

Третій тиждень тривають протести у Білорусі. Люди вийшли на вулиці після оголошення результатів виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко.

Лукашенко отримав 80% голосів, за даними ЦВК. Другою була опозиціонерка Світлана Тихановська.