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Факты / Мир

Украина присоединилась к Декларации ЕС о несоответствии выборов в Беларуси международным стандартам

Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза, в которой говорится о том, что выборы в Беларуси не были свободными и не соответствовали международным стандартам.

Также в документе отмечается, что власти применили неприемлемое насилие, в результате чего многие протестующие получили ранения, а тысячи людей задержали. Кроме того, после выборов усилилось подавление свобод собраний и СМИ.

В той же Декларации Евросоюз призвал политическое руководство Беларуси начать настоящий и всеобъемлющий диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

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Кроме того, в Декларации Евросоюз допустил возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие.

Между тем Латвия и Эстония ввели санкции за фальсификацию результатов выборов и разгон протестов в Беларуси.

В частности, белорусским чиновникам не будут выдавать визы на въезд в страны.

Источник: Интерфакс-Украина

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